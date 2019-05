TITELTHEMA: GLADBACH

Zurück in die Zukunft

In Mönchengladbach gibt es nichts ausser der Borussia. Dieser Tage träumen sie am Niederrhein noch mehr vom früheren Glanz. Reportage aus einer wahren Fussballstadt.

Schweizerische Rückversicherung

Yann Sommer und Nico Elvedi bilden das Herzstück der Gladbach­-Defensive. Ein Gespräch mit den Natispielern über den Nutzen von Aussetzern, das Stahlbad Challenge League und den Schatten von Weisweiler.

Ruf nach Revolution

Einseitige Geldverteilung, un­ausgeglichene Ligen: Raffaele Poli vom CIES hat die Lösung. Das Transferwesen muss radikal verändert werden.

Der zwölfte Mann

Als Sepp Blatter zur FIFA stiess, gab es für ihn nicht einmal ein Büro. Mehr aus seiner Anfangszeit erzählte er uns im Gespräch.

FC Babel

Dass Fussballer verstehen, was Trainer und Mitspieler verlangen, ist essenziell. Erschwert wird dies dadurch, dass in einem Klub oft viele Sprachen gesprochen werden.

Der bescheidene Bomber

Wo auch immer Peter Risi auf­ lief, er traf. Unfassbare 217 Tore gelangen ihm in der Nationalliga A, die verdiente Anerkennung blieb ihm verwehrt.

Verrückte Volten

Eine unglaublichere Saison als die Ausgabe 2010/11 der Challenge League findet man kaum. Sagenhafte Sieges­serien, unerklärliche Kanterniederlagen und bleibende Skepsis.

Philippinischer Rebell

Der Zürcher Martin Steuble spielt im Heimatland seiner Mutter – und kämpft dort gegen Widrigkeiten und den Verband.